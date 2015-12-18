На Харьковщине при попытке сбежать в РФ задержали двух разыскиваемых за убийство военного

Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, лиц, которые разыскивались за умышленное убийство военнослужащего Вооруженных сил Украины, задержали вчера.

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По сведениям пограничного отряда, двое граждан Украины, 1991 и 1992 года рождения, жители Донецкой области, пытались избежать украинского правосудия, выехав на территорию России. Правонарушителей обнаружили в автомобильном пункте пропуска "Гоптовка", через который они пытались покинуть территорию Украины в качестве пассажиров рейсового автобуса "Бердянск – Москва".

Во время оперативных мероприятий у преступников было обнаружено и проинформировано представителей спецподразделения "Сокол" Национальной полиции, которые уже находились в пункте пропуска. Они и задержали правонарушителей.

По информации пресс-центра Национальной полиции, преступники переданы представителям полиции Донецкой области. Сегодня состоится суд по выбору меры пресечения.