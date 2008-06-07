В Севастополе открылся праздник Исторического бульвара

В Севастополе марш-парадом участников ХV фестиваля военно-исторических клубов по Центральному городскому кольцу начались мероприятию в рамках праздника Исторического бульвара, посвященного 225-й годовщине основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, члены военно-исторических клубов, прибывшие сюда из городов Украины и России, возложили цветы к памятникам видным флотоводцам и полководцам Александру Суворову, Федору Ушакову, Михаилу Лазареву и Павлу Нахимову.

Завтра на аллее Исторического бульвара пройдут выставки фондовых коллекций Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя, Севастопольской ассоциации национально-культурных обществ, народных музеев города, клуба любителей истории города и флота, частных коллекционеров.

Параллельно на площади у кинопавильона состоятся конкурсно-развлекательная программа для детей «Играй-город», встреча юных севастопольцев с детскими творческими коллективами, конкурс рисунка на асфальте, демонстрация мультфильмов.

С утра на площади у здания Панорамы обороны Севастополя в 1854-1855 годов состоится торжественное открытие XIX музейного праздника «День Исторического бульвара», во время которого будет проходить презентация-парад участников XV международного фестиваля военно-исторических клубов. Затем в районе рва 4-го бастиона начнется театрализованное представление (реконструкция боя) участников ХV международного фестиваля военно-исторических клубов.

В программе праздника - свободное посещение Панорамы обороны Севастополя и выставочных залов музея, конкурсно-развлекательная программа для взрослых, краеведческая игра «К Севастополю - с любовью!», демонстрация документального фильма «Салют Севастополю!».