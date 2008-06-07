В Нафтогазе знают, как избавить Украину от энергозависимости

Для преодоления энергозависимости Украины правительству необходимо разработать новую программу энергосбережения на период до 2030 года в соответствии с положениями Энергетической стратегии Украины.

Такое мнение высказал главный советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», член Киевского международного энергетического клуба Иван ДИЯК в статье, опубликованной еженедельником «Зеркало недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008.

«Для ее претворения в жизнь крайне необходимо разработать и предложить Верховной Раде Украины для утверждения ряд законопроектов, которые стимулировали бы внедрение энергосберегающих технологий. Завтра эта работа окупится уменьшением расходов на энергоресурсы», - убежден И.ДИЯК.

Он также отметил, что парламенту необходимо принять новую редакцию закона «Об энергосбережении» и закона «Об энергоэффективности».

«Крайне важно законодательно освободить от налогообложения часть прибыли, полученной за счет внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий», - отметил И.ДИЯК.

Кроме того, эксперт предложил внести соответствующие изменения в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения размера штрафов за правонарушения в сфере энергосбережения и установления финансовой ответственности юридических лиц за неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов.