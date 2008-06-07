Рост преступности в Киеве прокурор списывает на иностранцев

Количество преступлений, совершенных иностранцами в Киеве, быстро и постоянно растет.

Такие результаты комплексной проверки положения нелегалов в столице сообщил в интервью «Зеркалу недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008 прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По данным столичной прокуратуры, если в 2004 году на счету иностранных граждан были 133 преступления, то в 2007-м - 607 случаев.

Количество административных правонарушений, совершенных этой группой лиц, также увеличивается: 2006 год - 6 059 фактов, 2007-й - 9867. В то же время в первом квартале 2008 года зафиксировано уже 3076 подобных фактов.

Кроме того, Киев является лидером среди украинских городов по количеству нелегальных мигрантов. В 2007 году в столице были выявлены 2292 иностранца, которые незаконно находились в Украине. В целом в 2007 году в стране были выявлены 13 489 нелегалов.

Наибольшее количество нарушений, связанных с миграционным законодательством, по данным киевской городской прокуратуры, совершается выходцами из Азербайджана, Грузии и Китая.