Газпром еще не решил, повышать ли цены на газ для Украины

Вопрос о повышении цены на газ для Украины еще не решен. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА “Новости”.

По его словам, цена на газ для Украины зависит от того, насколько поднимут цены на газ в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. "Переговоры пока не завершены", - сказал в пятницу С.КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА о том, что цена на газ для Украины может быть повышена почти вдвое, С.КУПРИЯНОВ сказал: "Такого рода оценка имеет право на жизнь".

Как сообщалось, Сергей ЛАВРОВ после переговоров президентов двух стран, на которых обсуждали проблему поставок газа в Украину, заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти в два раза.

"Цены на газ центрально-азиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут отвечать европейским ценам, их будут рассчитывать по стандартным формулам, - сказал С.ЛАВРОВ. - Это решение обусловливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины из-за этого увеличится почти в два раза".

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заверил, что Украина хочет скорее перейти на рыночные цены на газ. "Такая позиция объективна, мы ее разделяем", - сказал в беседе с журналистами С.ЛАВРОВ.

Сегодня руководитель пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ заявил, что НАК расценивает заявление российской стороны об увеличении с 2009 года цены на газ в два раза как политическое.

Он отметил, что НАК “Нафтогаз Украины” и РАО “Газпром” в настоящее время ведут переговоры. По его словам, цена на газ зависит от ряда факторов, в частности от ставок на хранение и транзит российского газа по территории Украины.

“Я думаю, что говорить о финальном выходе на какую-то цену пока рано, и она (цена -УНИАН) станет известной для нас только по окончании переговоров между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Пока я расценивал бы это заявление как политическое”, - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Напомним, в 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.