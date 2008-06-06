У Черновецкого поняли, что Киев может остаться без газа

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО призывает депутатов столичного совета как можно скорее внести изменения в бюджет города, чтобы предотвратить ограничение подачи газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 4 июня городская власть Киева получила от НАК «Нафтогаз Украины» письмо, в котором речь идет о возможности ограничения подачи природного газа для нужд города. Причиной такого решения является превышение объемов плановых показателей потребления газа в Киеве.

«В целом ситуация является понятной, ведь Киев является городом, который динамично развивается – активно ведется строительство жилья, транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. А это, соответственно, нуждается в дополнительных ресурсах», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, городская власть уже начала принимать меры для того, чтобы определенные недоразумения между хозяйствующими субъектами – «Нафтогазом Украины», «Киевгазом» и «Укртрансгазом» не имели никакого негативного влияния ни на киевлян, ни на предприятия, которые работают в городе. Но для того, чтобы в полной мере повернуть ситуацию в прогнозируемое русло, нам сегодня нужно решение Киевсовета о частичном перераспределении расходной части бюджета города и увеличении его расходной части.

«Исходя из этого, я призываю депутатов новоизбранного горсовета как можно скорее решить все процедурные вопросы и уже на будущей неделе начать работу, рассмотрев соответствующие изменения в бюджет города», – заявил первый заместитель председателя КГГА.