В военной прокуратуре предполагают, что РФ не будет выдавать Украине виновных в совершении преступлений на Донбассе россиян

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал Начальник управления Главной военной прокуратуры Игорь Светенко.

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Светенко рассказал, что в созданном управлении по расследованию преступлений против мира, безопасности человечества и международных правонарушений при сборе доказательств и установке потерпевших и свидетелей в уголовных процессах учитывается непосредственно опыт и практика Европейского суда по правам человека. Он пояснил, что при определении степени причиненного вреда - морального, физического или материального, обязательно берется во внимание опыт международных судов, международных документов, которые Украина ратифицировала.

"В установлении и непосредственном привлечении к уголовной ответственности виновных лиц сейчас есть определенная проблематика с учетом того, что объем пострадавших в указанных уголовных процессах и, наоборот, непосредственно виновников этих событий, обвиняемых лиц является достаточно большим. Поверьте мне, эти цифры должны исчисляться более чем десятками тысяч человек", - сказал Светенко.

В связи с этим он сообщил, что для установления более точного количества виновных и потерпевших лиц нужно еще достаточно продолжительное время.

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"Что касается привлечения виновных к уголовной ответственности, здесь конечно есть проблематика, связанная с тем, что скорее всего Российская Федерация не будет выдавать своих граждан, и не будет признавать те доказательства, которые мы собрали в рамках уголовного производства", - отметил Светенко.

Он добавил, что такая информация поступает в военную прокуратуру из разных источников.