Кабмин решил переучить госслужащих под требования Евросоюза

Кабинет министров утвердил Концепцию подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на 2008-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО в ходе выступления на конференции «Реформа государственного управления в Украине – опыт, вызовы, риски».

«Финансирование программы планируется увеличить практически в три раза - до 78 млн. грн. - по сравнению с аналогичными программами предыдущих лет», - сказал Т.МОТРЕНКО.

По его словам, программа, которая будет представлена в Кабинете министров до 1 июля, позволит повысить квалификацию 112 тысячам государственных служащих.

«Это не так много. При условии нашей текучести кадров через три года в госслужбе останется около 70 тысяч человек, а то и меньше. Но мы хотели бы, чтобы это были люди, которые знают, что такое Европейский Союз, знают его документы, которые читают на европейских языках, знают, как готовятся документы, и какие процедуры и регламенты действуют в Европейском Союзе», - пояснил начальник Главного управления государственной службы Украины.