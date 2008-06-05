Международный союз архитекторов поможет Киеву

Международный союз архитекторов дал согласие помочь Киеву в проведении международного конкурса по разработке нового генплана столицы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня о согласии Союза архитекторов на встрече в Киевской городской государственной администрации с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, а также в присутствии других чиновников КГГА заявил президент организации Гайтан Мишель СЬЮ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что для Киева является очень важным вопрос разработки нового генплана развития города, поскольку на сегодняшний день коммуникационные системы города испытывают колоссальную нагрузку, а, кроме того, быстрыми темпами увеличивается население города и количество транспорта на улицах столицы.

При этом мэр Киева подчеркнул, что город необходимо развивать, строить, но при этом власти города хотят сохранить все исторические места города.

«Сегодня, я думаю, это новые страницы для очень красивого города и мы хотели бы вашей помощи в объявлении международного конкурса с лучшими специалистами», - обратился Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ к президенту Международного союза архитекторов.

При этом городской председатель отметил, что власти столицы не пожалеют денег на создание нового генплана, который планируется разработать до 2020 года. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, после того, как архитекторы создадут для Киева генплан, планируется его представить на обсуждение киевлянам.

Гайтан Мишель СЬЮ, в свою очередь, сказал, что впечатлен Киевом, его историческим наследием и отметил, что предложенное сотрудничество возможно. Он сообщил, что с 1958 года ЮНЕСКО делегировало союзу полномочия проводить международные конкурсы, и в связи с этим организация, имея большой опыт, может помочь Киеву организовать конкурс правильно с гарантированным качественным результатом.

По его словам, к разработке генплана Киева они могут привлечь специалистов со всех пяти континентов. Как уточнил Гайтан Мишель СЬЮ, союз объединяет полтора миллиона архитекторов из 130 стран мира. Президент союза сообщил мэру Киева, что может договориться с мэрией Парижа о размещении там всех предложений по конкурсу.

Киевские власти планируют, что новый генплан столицы будет подготовлен в течение следующего года. По словам Гайтана Мишеля СЬЮ, на организацию конкурса необходимо около шести-восьми месяцев.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года, поскольку, по его мнению, существующий план 2002 года устарел и не отвечает реальный ситуации в столице.