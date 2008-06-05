Блок Кличко требует созвать первую сессию Киевсовета

Блок Виталия Кличко требует не позднее следующей недели созвать первую сессию Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока.

Блок Кличко также предлагает коллегам из БЮТ, Блока Литвина и Блока Катеринчука заключить соглашение о формировании команды в Киевсовете.

“Действенная система власти в Киеве возможна лишь при условии реализации в Киевсовете европейских принципов самоуправления. Мы должны сломать практику, когда депутаты горсовета выступают патронатной службой чиновников из КГГА”, - говорится в сообщении.

Блок Виталия Кличко готов представить собственную структуру системы исполнительной власти города.

“В первую очередь необходимо кардинально уменьшить количество заместителей председателя КГГА и оптимизировать перечень Главных управлений, предоставив им полномочия для реализации политики в соответствующих сферах, значительно увеличить полномочия и ответственность районных советов и районных администраций, четко определив разграничение полномочий городской и районных властей”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июня состоялось первое заседание первой сессии новоизбранного столичного городского совета VI созыва.