Комиссия Турчинова подтверждает аннулирование лицензии, выданной Vanco

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА на сегодняшнем заседании подтвердила правомочие аннулирования Министерством охраны окружающей природной среды специального разрешения на пользование недрами в пределах Прикерченского участка, предоставленного предыдущим правительством оффшорной компании Vanco Prickerchenska Ltd.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА.

«Несмотря на давление, оказываемое на правительство, в том числе с помощью привлечения беспринципных представителей Генеральной прокуратуры, шельфы Черного и Азовского моря находятся под контролем государства», – заявил А.ТУРЧИНОВ, комментируя решение комиссии, и отметил, что «правительство не допустит реализации схем, вымышленных коррумпированными чиновниками о присвоения стратегических ресурсов государства, которые принадлежат нашим потомкам».

Во время рассмотрения вопроса о едином принципе недропользования первый вице-премьер подчеркнул необходимость внедрить эффективный и прозрачный принцип освоения стратегических ресурсов государства, исходя из приоритета национальных интересов и энергетической безопасности Украины, а также экономических и экологических последствий недропользования.

В результате обсуждения вопроса было дано поручение Министерству охраны окружающей природной среды, Министерству экономики и Министерству финансов вынести на следующее заседание комиссии предложения по внедрению сбалансированного и государственного подхода к принципу освоения шельфа Черного и Азовского моря.