Червоненко требует защитить права китайской фирмы

Глава Национального агентства по подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО заявляет о попытках навязать китайской компании Archasia Design Group (Тайвань) подрядчика работ по реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на пятом украинском инвестиционном форуме «Украина 2008: Реальность и Перспективы», организованном «Альфа-Банком».

«Теперь идут попытки победителю (Archasia Design выиграла конкурс лучшего проекта реконструкции НСК «Олимпийский») просто навязать подрядчика, - сказал он. - Если это произойдет, то можете забыть об инвестициях в Евро».

В то же время Е.ЧЕРВОНЕНКО не уточнил, кто именно осуществляет такие попытки.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО требует отстранить от работы должностных лиц, виновных в затягивании реконструкции НСК “Олимпийский”.

Президент отметил, что, по информации председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финала Евро-2012 и президента международной проектной компании Archasia Design Group Limited, вследствие промедлений – а, по сути, саботажа со стороны чиновников Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, - вообще может быть сорвано своевременное осуществление реконструкции главной спортивной арены Украины.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что конкурс на проведение реконструкции был проведен еще полтора месяца назад, победитель определен, однако реализация проекта не началась до сих пор.

Президент считает необходимым «срочно отстранить от работы тех должностных лиц, которые пытаются подвергнуть ревизии результаты конкурса, блокируют начало работ и тем самым наносят ощутимый вред имиджу государства».