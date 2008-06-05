Во Львовском горсовете побили стекла

18:32, 05 июня 2008
Общество
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Двух хулиганов задержали

Во Львовском городском совете двое юношей разбили окна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, двух 17-летних хулиганов задержали военные правоохранители, которые несут службу в помещении Львовского горсовета.

Выявить нарушителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Мотивы поступка выясняют работники правоохранительных органов.

 

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