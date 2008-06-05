Газпром не предлагал особых условий украинским предприятиям

Дочерняя компания российского ОАО «Газпром» - ООО «Газпром сбыт Украина» опровергает информацию отдельных СМИ об особых условиях поставок природного газа украинским предприятиям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Газпром сбыт Украина».

В сообщении отмечается, что в своей ценовой политике компания неукоснительно следует нормативным актам правительства об уровне граничных цен для реализации промышленным потребителям, а также исходит из условий контракта с импортером природного газа в страну - НАК «Нафтогаз Украины».

При этом компания отмечает, что по Соглашению об урегулировании отношений в газовой сфере, «Нафтогаз Украины» реализует ресурс ООО «Газпром Сбыт Украина» с минимальной маржей - 0,01 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, по условиям контракта, стоимость ресурса для ООО «Газпром Сбыт Украина», как и для других контрагентов, учитывает расходы НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию природного газа, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики.

Компания обращается к СМИ с просьбой воздержаться от публикации недостоверной непроверенной информации, способной ухудшить конструктивные взаимоотношения Украины и Российской Федерации в энергетической сфере.

Как сообщалось, 3 июня газета “Коммерсант-Украина” написала, что в связи с более дешевой ценой на газ со стороны "Газпрома сбыт Украина", «НАК теперь может рассчитывать разве что на поставки мелким потребителям через сеть собственных трейдеров, уверены эксперты”. Газета также пишет: "Газпром сбыт Украина" предлагает более выгодные условия поставок. Компания продает газ по 290 долл. за тысячу кубометров, тогда как "Нафтогаз" - по 325 долл. за тысячу кубометров, рассказал гендиректор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО. "При этом у «Нафтогаза» цена постоянно растет", - добавил он. Так, с 1 мая НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для промышленных потребителей на 10%, а с июня она увеличилась еще на 3% и достигла 1476,71 грн. за тысячу кубометров (см. изд. от 13 мая)”

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.