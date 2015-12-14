Подделать украинский пластиковый паспорт-карточку будет почти невозможно - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время посещения ГП "Полиграфический комбинат "Украина", где президент ознакомился с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки.

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Президент выразил убеждение, что использование системы электронных карточек будет иметь вклад и в обеспечение национальной безопасности.

"Сейчас Служба безопасности Украины развернула активную деятельность против диверсионно-разведывательных групп, которые пытались делать свое "черное" дело в ряде городов Украины, включая Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, имея в карманах от 5 до 12 фальшивых паспортов, которые было очень легко изготовить, очень легко подделать, очень трудно отличить, где оно поддельное, или нет", - сказал Порошенко.

Так, заметил он, когда используется идентификационная карточка гражданина Украины, которая "так и называется, согласно закону, паспорт гражданина Украины, - подделать ее будет почти невозможно".

"По крайней мере, руководство Государственной миграционной службі, руководство "Полиграфкомбината "Украина" мне сейчас продемонстрировали огромное количество уровней защиты. Все подтверждены и защищены соответствующими сертификатами, которые гарантируют сохранность информации, которая содержится на электронной карточке, и которые делают почти невозможными попытки подделать эту идентификационную карточку", - сказал глава государства.