Порошенко будет просить Раду ввести лишение гражданства за сепаратизм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время посещения государственного полиграфического комбината «Украина» для ознакомления с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки.

«В условиях войны страна должна иметь этот инструмент (лишать лиц гражданства за сепаратизм - УНИАН)», - сказал президент.

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«Я буду просить народных депутатов, чтобы они рассмотрели и, по возможности, поддержали авторов петиции и президента Украины», - добавил Порошенко.

Напомним, ранее на сайте главы государства был опубликован ответ Порошенко на петицию о лишении гражданства за сепаратизм. По словам президента, он уже обратился к Кабинету министров с просьбой проработать этот вопрос.

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