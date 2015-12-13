В Одессе в автомобиле, который загорелся во время столкновения с опорой ЛЭП, обнаружили оружие

На место происшествия прибыли спасатели Малиновского районного отдела ГСЧС. На тушение пожара были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава.

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«В салоне автомобиля обнаружено огнестрельное оружие. Причиной возгорания стало столкновения автомобиля с опорой электропередач. Личность владельца автомобиля и ущерб устанавливаются», - отметили в пресс-службе. Водитель госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», автомобиль сбил столб со светофором и оборвал электропровода, при этом произошло возгорание автомобиля. В связи с ДТП произошла задержка движения троллейбусных маршрутов №№3,14 и трамвайного маршрута №21.