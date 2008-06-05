Ехануров: военные Грузии и Украины готовы ко вступлению в НАТО

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ уверен, что вооруженные силы Украины и Грузии наиболее подготовлены ко вступлению в НАТО по сравнению с другими ведомствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Гори.

«И Украина, и Грузия готовятся ко вступлению в НАТО. И я так понимаю, что касается вооруженных сил наших стран, то они являются локомотивом движения», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он подчеркнул, что меньше всего претензий к военным, хотя, в то же время, в Украине есть сложности по линии общественного мнения (относительно вступления в НАТО), а в Грузии проблемы связаны с территориальной целостностью.

«Военные Грузии и Украины более готовы, чтобы принять План действий по вступлению в НАТО, а само вступление еще впереди. Надо сначала добиться плана», - сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации в Брюсселе между Украиной и НАТО, в которых принимать участие руководитель украинского оборонного ведомства.