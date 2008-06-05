Налоговики и журналисты подписали Меморандум о сотрудничестве

10:38, 05 июня 2008
Общество
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Договор действует на протяжении 5 лет

Сергей БУРЯК
Государственная налоговая администрация (ГНАУ) и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали председатель ГНАУ Сергей БУРЯК и председатель НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО.

Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении 5 лет.

Стороны обязуются поддерживать деловые контакты и применять все необходимые меры для обеспечения эффективности деловых связей, а также всячески содействовать развитию других форм сотрудничества.

 

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