Налоговики и журналисты подписали Меморандум о сотрудничестве
10:38, 05 июня 2008Общество
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Договор действует на протяжении 5 лет
|Сергей БУРЯК
Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали председатель ГНАУ Сергей БУРЯК и председатель НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО.
Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении 5 лет.
Стороны обязуются поддерживать деловые контакты и применять все необходимые меры для обеспечения эффективности деловых связей, а также всячески содействовать развитию других форм сотрудничества.
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