В Черниговской области остановилась... инфляция

В Черниговской области остановились инфляционные процессы, экономика вышла на показатели дефляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО.

Этот результат он считает следствием кропотливой системной работы руководства области.

В то же время В.ХОМЕНКО обратил внимание журналистов, что в Черниговской области, по данным мониторинга, цены на продовольственные товары в розничной торговой сети выросли за год на 46,1%, а с начала года – на 13,3%.

В целом в Украине цены на продовольствие за год (с 30 апреля 2007 года по 30 апреля 2008 года) возросли на 53%.

По мнению руководителя области, на ситуацию на внутреннем рынке, кроме инфляционных процессов, в значительной степени влияет вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

Несмотря на то, что темпы промышленного роста в области за январь-апрель этого года (9,5%) превышают прошлогодние (6,7%), в отдельных отраслях, в частности, в легкой промышленности, товаропроизводитель не защищен.

«Он сегодня практически не в состоянии защитить свой продукт от недобросовестной конкуренции, в частности, неконтролированного ввоза товаров «сэконд-хенда», - отметил В.ХОМЕНКО. Вследствие этого производство продукции легкой промышленности снизилось за этот период на 3,6% (в прошлом году +5,8%).

«Анализ внутреннего рынка показывает, что необходимо принять ряд дополнительных мер на общегосударственном рынке для улучшения экономической ситуации», - убежден председатель Черниговской ОГА.