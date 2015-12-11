В Славянске задержали железнодорожника-пропагандиста, сливавшего информацию боевикам (видео)

Как отмечается в сообщении СБУ, местный житель, которого террористы «ДНР» завербовали в августе прошлого года, размещал в социальных сетях материалы антиукраинского характера.

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Кроме того, работая на железной дороге машинистом, злоумышленник передавал боевикам информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения, численном составе и вооружении сил антитеррористической операции. По его словам, он также передавал информацию своим кураторам в России.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Также злоумышленник заявил, что раскаивается в своих действиях и обратился к боевикам "ДНР" и "ЛНР" уже как к украинцам, призвав их сложить оружие.

Напомним, накануне СБУ уже задерживала в Славянске другого пропагандиста-информатора боевиков "ДНР".