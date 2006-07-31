Двое военнослужащих на ”жигулях” попали под поезд

Сегодня в Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло двое военнослужащих Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, трагедия произошла около полудня на железнодорожном переезде вблизи города Богодухов.

По предварительной информации, военнослужащие 141-го учебного центра Воздушных сил ВС Украины младший сержант службы по контракту КОЛОЗЕНКО и старшина службы по контракту ТРИЗНА на легковом автомобиле ВАЗ-2108 по личной неосторожности нарушили правила переезда через железнодорожный путь и были сбиты поездом.

На месте трагедии работает рабочая группа Военной службы правопорядка и представители местных правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выразили соболезнования родным и близким погибших воинов.