В Одессе в рамках декоммунизации переименуют 10 улиц, 2 переулка и парк

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, этот вопрос обсуждался на заседании историко-топонимической комиссии по вопросу выполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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В частности, комиссия обсудила перечень памятников, названий улиц, парков, площадей города, которые, по мнению общественных организаций и районных администраций, попадают под действие названного закона.

«Определено, что переименованию подлежат 10 улиц, 2 переулка и 1 парк. Также необходимо демонтировать 2 памятника и изображения имеющейся на фасадах зданий коммунистической символики во всех районах города», - отметили в департаменте.

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Как отметила вице-мэр, председатель историко-топонимической комиссии горсовета Зинаида Цвиринько, на следующее заседание члены комиссии представят свои предложения относительно присвоения других названий данным улицам, переулкам и парку. Одобренные историко-топонимической комиссией предложения, составленные на основе коллегиального решения, будут оформлены протоколом и поданы на рассмотрение депутатской комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на сессии городского совета.