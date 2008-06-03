В Украине сезон ранних овощей и ягод сдвигается на 2-3 недели, оказывая влияние на цены. Об этом заявляют специалисты проекта "Агроогляд: овощи и фрукты" со ссылкой на производителей овощей и фруктов.

По информации производителей, погодные условия текущего года обусловили более позднее созревание овощей и ягод, что приводит к существенным ценовым изменениям на рынке.

В центральных и южных регионах Украины сезон созревания ранних овощей и ягод на открытом грунте отстает от прошлогоднего в среднем на 2 недели, от среднего за последние годы - на 1 неделю. В западных областях Украины ситуация хуже - здесь опоздание достигает 3 недели. Кроме холодной погоды, негативное влияние на созревание урожая оказала избыточная влажность, которая не позволила вовремя посеять и высадить овощные культуры.

В результате цены на большинство основных овощей и ягод в настоящее время выше, чем годом ранее. Однако если сопоставить сезоны, то цены будут также сопоставимыми или ниже прошлогодних. Наиболее приближенными к прошлогодним остаются цены на черешню в центральных областях страны. В то же время в западных регионах цены на черешню в 2 раза и более выше прошлогодних.