КГГА возобновит демонтаж ТРК «Троицкий»

Киевская городская государственная администрация намерена возобновить демонтаж торгово-развлекательного комплекса «Троицкий» перед НСК «Олимпийский» до 25 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он поручил Главному управлению капитального строительства провести тендер для определения генерального подрядчика по сносу объекта, поскольку «Киевметробуд» и ООО «Юджин» не выражают желания его сносить.

«Дешевле заложить 10-15 млн. грн. (в городской бюджет - УНИАН) и забыть об этой проблеме», - сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что до 25 июня должен был быть разработан проект демонтажа ТРК «Троицкий».

Он уточнил, что на доработку проекта отводится неделя, или КГГА примет решение снести объект полностью в связи с тем, что ООО «Юджин» систематически не выполняет поручения киевской власти.

По словам начальника «Киевгосэкспертизы» Анатолия КАРМИНСКОГО, он даст позитивное заключение по проекту, если будет определен генподрядчик по его демонтажу. «Киевгосэкспертиза» должна определить стоимость работ по демонтажу объекта. Согласно проекту, представленному ООО «Юджин», стоимость демонтажа составит 21,4 млн. грн.

По словам участников совещания, демонтаж объекта может занять около 3 месяцев.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что ООО «Юджин» не предоставило официального ответа относительно 3-х земельных участков (по ул. Попудренко, Заболотного и Семеренко), предложенных КГГА в качестве компенсации.

Представитель ООО «Юджин» сообщил, что компания предоставит ответы по двум участкам на протяжении недели. А по третьему - продолжит изучать ситуацию.

Кроме того, А.ГОЛУБЧЕНКО добавил, что сейчас отрабатывается проект реконструкции НСК «Олимпийский», а также схемы эвакуации зрителей со стадиона, и именно от этого будет зависеть, до какой отметки необходимо сносить ТРЦ «Троицкий».

Также А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что 25 июня Киев посетит инспекция УЕФА, которая будет проверять ход подготовки украинской столицы к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий”, который строился перед стадионом.

Столичная власть предложила компании-застройщику “Юджин” три земельных участка в качестве компенсации за расходы, связанные со сносом “Троицкого”.

После предварительных договоренностей 20 марта начался демонтаж “Троицкого”, однако спустя некоторое время эти работы были остановлены.

По информации СМИ, на последнем рабочем совещании, которое состоялось 12 мая, А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил задержку дальнейшего демонтажа недостроенного ТРЦ тем, что до сих пор не определен земельный участок для компенсации владельцу центра и не получены заключения экспертизы относительно стоимости компенсации.

14 мая А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что компания “Юджин” согласилась в качестве компенсации за снос недостроенного торгово-развлекательного центра “Троицкий” возле стадиона “Олимпийский” взять в пользование земельный участок в Голосеевском районе столицы возле национального комплекса “Экспоцентр Украины”.

Напомним, площадь участка будет зависеть от суммы компенсации, которая будет определена в денежном эквиваленте.