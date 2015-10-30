В Сватово из-за пожара на складе боеприпасов проводится эвакуация, повреждена железнодорожная колея - СМИ

Об этом сообщает hromadske.tv.

«Я сейчас эвакуирую людей, потому что там на базе взрывы «ураганов», «градов», «смерчей», - говорит мэр Сватово Евгений Рыбалко, - Никто не может подойти на расстоянии ближе 500 метров».

Людей эвакуируют в сторону Кременной и Троицкого.

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Также представители местной власти сообщили, что людей перевели в бомбоубежища. Тем, кто изъявил желание уехать из города, предоставляется транспорт и везут до ближайших районных центров. Там их селят в дома отдыха.

Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что горит несколько домов и гаражей. Также горят леса вокруг города. Снаряды разлетаются по городу. Один из снарядов упал на железнодорожную колею в 24 километрах от Сватово в направлении Харькова, сообщение там сейчас остановлено.

Сообщается, что в городе работают все 15 пожарных машины области. В городе также перекрыли газ.

Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил, что сейчас в городе повреждены 9 пятиэтажных домов, 6 - четырехэтажных, 20 - трехэтажных.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сватово Луганской области горят склады с боеприпасами. Заместитель председателя ВЦА Юрий Клименко сообщил об одном погибшем в результате попадания снаряда. При этом, представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил информацию о погибшем человеке в результате взрывов в Сватово, которые возникли из-за пожара на складе боеприпасов.