В Сватово из-за пожара на складе боеприпасов проводится эвакуация, повреждена железнодорожная колея - СМИ

01:29, 30 октября 2015
Общество
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В Сватово из-за пожара на складе боеприпасов проводится эвакуация людей, снаряды разлетаются по городу.

Скріншот із відео

Об этом сообщает hromadske.tv.

«Я сейчас эвакуирую людей, потому что там на базе взрывы «ураганов», «градов», «смерчей», - говорит мэр Сватово Евгений Рыбалко, - Никто не может подойти на расстоянии ближе 500 метров».

Людей эвакуируют в сторону Кременной и Троицкого.

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Также представители местной власти сообщили, что людей перевели в бомбоубежища. Тем, кто изъявил желание уехать из города, предоставляется транспорт и везут до ближайших районных центров. Там их селят в дома отдыха.

Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что горит несколько домов и гаражей. Также горят леса вокруг города. Снаряды разлетаются по городу. Один из снарядов упал на железнодорожную колею в 24 километрах от Сватово в направлении Харькова, сообщение там сейчас остановлено.

Сообщается, что в городе работают все 15 пожарных машины области. В городе также перекрыли газ.

Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил, что сейчас в городе повреждены 9 пятиэтажных домов, 6 - четырехэтажных, 20 - трехэтажных.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сватово Луганской области горят склады с боеприпасами. Заместитель председателя ВЦА Юрий Клименко сообщил об одном погибшем в результате попадания снаряда. При этом, представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил информацию о погибшем человеке в результате взрывов в Сватово, которые возникли из-за пожара на складе боеприпасов.

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