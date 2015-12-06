В Харькове на взятке "погорел" сотрудник фискальной службы

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке работника Государственной фискальной службы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, старший следователь следственного управления финансовых расследований организовал схему получения денег за неначисление штрафных санкций по результатам проверки хозяйственной деятельности предприятий.

Злоумышленник задержан при получении 45 тысяч гривень взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября был задержан командир роты Национальной гвардии за получение взятки в размере 1 500 евро.