На Волыни, спасая своего ребенка, погибла мать

На Волыни, спасая собственного ребенка, который тонул в водохранилище, погибла мать.

Об этом УНИАН сообщил инспектор пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Волынской области Александр КРИСАНОВ.

По его словам, в воскресенье молодая женщина - жительница поселка Марьяновка Гороховского района - в местном водохранилище стирала ковры, а рядом на автомобильной камере плавала ее малолетняя дочка. “Ветер понес камеру от берега, а напуганный этим ребенок испугался и запаниковал. Камера перевернулась, девочка начал тонуть. Мать кинулась спасать, и, вытащив ребенка, сама упала в воду. На крики сбежались люди, которые вытащили уже потерявшую сознание женщину из воды”, - рассказал А.КРИСАНОВ.

В реанимационное отделение Гороховской центральной районной больницы женщину доставили с едва заметными признаками жизни. Однако усилия врачей привести мать в сознание были напрасными. Вскоре они констатировали смерть.

Женщина оставила полусиротами двух несовершеннолетних детей.