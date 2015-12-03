Имущество организатора блокады Крыма Ислямова арестовано - Поклонская

Об этом заявила так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает ТАСС.

«Установлена причастность Ислямова к преступлению. Наложен арест на его имущество в целях обеспечения исполнения приговора по уголовному делу, то есть в целях возмещения причиненного ущерба», - сказала Поклонская.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября с 6 часов утра у сотрудников телеканала ATR Эльзары Ислямовой и Лили Буджуровой в Крыму и у родственников генерального директора ATR Ислямова в Крыму и в Москве проходили обыски. Кроме того, состоялся обыск на предприятии, которое занимается пассажирскими перевозками по Крыму и которое принадлежит отцу Ислямова.

Накануне Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.