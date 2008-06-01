У Моста метро в Киеве столкнулись катера

В Киеве на Днепре в районе моста Метро столкнулись два катера. Один человек пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила в МЧС вчера в 20.10. Спасатели в указанном районе обнаружили только один поврежденный катер без людей и отбуксировали его к берегу. Позже неизвестные нетрезвые отдыхающие на своем катере доставили на спасательный пункт травмированного мужчину, 1968 года рождения, жителя Броваров, который находился в шоковом состоянии.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, затем его госпитализировали. По словам пострадавшего, в катере вместе с ним был его товарищ.