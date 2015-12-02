Харьков попал в снежную ловушку: в городе повалены более 500 деревьев, повреждены ЛЭП (фото)

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, из-за снегопада повалено 528 деревьев и 636 крупных ветвей.

Кроме того, как отмечается, в Коминтерновском районе без света остался один детский сад, в Киевском - один детсад и несколько школ. В Ленинском районе произошло 13 порывов электросетей горсвета и 24 порывы районных электросетей.

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Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, ночью на улицах города работала вся снегоуборочная техника, проезд по центральным магистралям был обеспечен, сейчас работы идут на внутридомовых территориях.

«Есть порывы контактной сети, созданы оперативные бригады, которые устраняют неисправности и ремонтируют сеть. Мы подключили и «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» к уборке упавших деревьев, их распилке и утилизации. Ситуация контролируемая, работаем с «Харьковоблэнерго» по восстановлению электричества в школах и детских садах», - сообщил Игорь Терехов.

По данным пресс-службы, в уборке от снега придомовых территорий задействовано около 2 тысяч рабочих.