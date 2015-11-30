Два года назад бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в Киеве

По словам очевидцев, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал.

В результате разгона пострадали десятки протестующих: по данным Генеральной прокуратуры — 79 человек.

Те, кому удалось скрыться с Майдана Незалежности, нашли укрытие в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения.