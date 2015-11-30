В оккупированном Севастополе прекращено движение пассажирских катеров

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В связи с усилением северо-западного ветра и волнения моря с 13:20 29 ноября до улучшения погоды прекращено движение катеров по маршрутам: Нахимова – Северная, Артбухта – Радиогорка, Нахимова – Голландия (Инкерман). Перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом с площадей Нахимова и Захарова», – говорится в сообщении пресс-службы российской власти оккупированного города.

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В обесточенном городе единственным видом пассажирского транспорта остаются автобусы.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе из-за нехватки электроэнергии прекращено движение троллейбусов. Оккупационная власть была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку город обеспечен электроэнергией только на 40%.