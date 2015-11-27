В Одесской области обнаружен мужчина, проживший 7 лет в шалаше (фото)

Как сообщили УНИАН в Арцизской районной государственной администрации, мужчину на прошлой неделе обнаружила районная комиссия, проводившая выездное заседание по использованию земель сельхозназначения Долиновского сельского совета. Гражданин проживает в лесополосе Саратского лесничества в самостоятельно построенном шалаше, как выяснилось, уже 7 лет.

Установлено, что это - Сергей Чернишук, 1950 года рождения, гражданин Украины. В прошлом - житель города Арциз, в котором окончил 8 классов общеобразовательной школы.

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«Возле шалаша - печь, на которой он готовит себе пищу. Мужчина выглядел опрятно, легко шел на контакт, отвечал на все вопросы. Рассказал, что он холост, детей нет, остался без крыши над головой, потому что его дом по улице Пушкина, в Арцизе, продала его родная сестра, с которой он долгое время не общается», - рассказали в администрации.

На вопрос, как он зимовал все эти годы, он ответил, что в зимний период подрабатывал охранником на разных хозяйствах, где в то время жил. Последнюю зиму 2014-2015 года работал охранником в малом предприятии «Альбатрос». Выяснилось, что руководитель этого предприятия Анатолий Стойков в апреле 2015 г. помог оформить Чернишуку новый паспорт взамен утерянного.

С сентября 2013-го Чернишук находится на учете в управлении социальной защиты населения как получатель государственной социальной помощи лицам, не имеющим право на пенсию, но эту помощь не получал (в связи с потерей документов ), помощь перечислялась ежемесячно на его имя, на расчетный счет Ощадбанка.

В райадминистрации акцентировали, что в настоящее время, благодаря помощи дирекции банка и работников райгосадминистрации, Чернищук уже может снять деньги со своего счета в банке.

«Ему предложили трудоустройство в Мирнопольском гериатрическом доме-интернате, от чего он категорически отказался. Тогда ему предложили устроиться в религиозное убежище Арцизской православной церкви помощником по хозяйственным работам. На данное предложение он с радостью согласился», - подчеркнули в РГА.