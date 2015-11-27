Полиция задержала пьяного уголовника, "заминировавшего" станцию метро "Лукьяновская"

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, что 26 ноября в 16:30 поступило сообщение о закладке взрывчатки на станции метро "Лукьяновская".

Правоохранители отработали названный объект и прилегающую к нему территорию - информация о взрывчатке не подтвердилась.

Параллельно оперативники проводили мероприятия по установлению личности правонарушителя.

"Через час правоохранители наведались в гости к "минеру" – 48-летний киевлянин проживает на Подоле. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы", - проинформировали в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября станция киевского метрополитена "Лукьяновская" несколько часов была закрыта для пассажиров из-за ложного сообщения о минировании.