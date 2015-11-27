Спецназ в зоне АТО совершенствовал мастерство ведения боя "в отрыве от основных сил" (фоторепортаж)

На одном из стрельбищ в зоне АТО Хмельницкие воины-разведчики совершенствуют свое мастерство во время комплексных тренировок по огневой и тактической подготовке, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

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По словам командира подразделения, занятия проводятся по новой методике, которая разработана по собственному опыту ведения боевых действий украинским спецназом.

«Как показывает опыт, в нашей работе очень важно научиться быстро открывать меткий огонь на короткой дистанции. Кроме того, военнослужащий должен хорошо изучить свое штатное оружие и знать, на что оно способно», – рассказал офицер.

Согласно сообщению, разведчики в полной амуниции выполняли базовые упражнения по ведению огня из различных положений: стоя, с колена, лежа, в ходе внезапных огневых контактов с левого и правого флангов и тому подобное.

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Вместе с огневой подготовкой, спецназовцы отрабатывали тактические групповые элементы: стрельбу парами, а также в составе четверок.

«Как правило, мы «работаем» в отрыве от основных сил, поэтому рассчитываем только на себя. Навыки, приобретенные на тренировках, уже неоднократно позволяли нам выполнить важные боевые задачи и вернуться живыми», – сообщил командир.