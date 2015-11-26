В Госпогранслужбе рассказали, когда возобновят движение транспорта через КПП "Чонгар"

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Крым.Реалии".

"Завтра обещают завершить", – сказал он, добавив, что движение транспорта через админграницу с Крымом на этом участке пока не осуществляется.

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"Пока не будет восстановлена работа и база данных, машины не пропускают", – подчеркнул Слободян.

По его словам, пешеходы проходят через контрольный пункт беспрепятственно.

Ранее УНИАН сообщал, что пропускной пункт "Чонгар" перенесут ближе к админгранице с оккупированным Крымом.

"В связи с проведением работ по перемещению контрольного пункта "Чонгар" ближе к административной линии с Крымом оформление автомобилей будет осуществляться только через пункты "Каланчак" и "Чаплинка", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы.