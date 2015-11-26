В Луцке арестовали коммуниста-боевика "ДНР", имеющего медаль "За возвращение Крыма" (фото, видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что в 2013 году безработный житель луцка переехал в АР Крым.

"Во время аннексии полуострова сторонник коммунистических идей, который мечтает о возрождении СССР, блокировал военные части Вооруженных сил Украины. За свои преступления сепаратист получил награду от министерства обороны Российской Федерации – медаль "За возвращение Крыма".

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В мае 2014 года боевик по кличке "Комиссар" присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов "ДНР". Из-за нехватки денег коммунист, который не брезговал жить на пенсию матери, вернулся на Волынь с намерением подзаработать на нелегальной добыче янтаря.

Во время задержания у террориста изъята боевая граната, которую он пытался продать.

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Следственным отделом Управления СБУ в Волынской области открыто уголовное производство. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.