В Луцке арестовали коммуниста-боевика "ДНР", имеющего медаль "За возвращение Крыма" (фото, видео)
В Луцке Служба безопасности Украины задержала члена террористической организации "ДНР", в свое время помогавшего аннексии Россией Крыма.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Отмечается, что в 2013 году безработный житель луцка переехал в АР Крым.
"Во время аннексии полуострова сторонник коммунистических идей, который мечтает о возрождении СССР, блокировал военные части Вооруженных сил Украины. За свои преступления сепаратист получил награду от министерства обороны Российской Федерации – медаль "За возвращение Крыма".
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В мае 2014 года боевик по кличке "Комиссар" присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов "ДНР". Из-за нехватки денег коммунист, который не брезговал жить на пенсию матери, вернулся на Волынь с намерением подзаработать на нелегальной добыче янтаря.
Во время задержания у террориста изъята боевая граната, которую он пытался продать.
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Следственным отделом Управления СБУ в Волынской области открыто уголовное производство. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.