Газпром заявляет, что Украина рассчиталась за газ полностью

ОАО «Газпром» заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» не имеет просроченной текущей задолженности за поставленный в Украину газ.

Об этом говорится в сообщении управления информации «Газпрома», переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в сообщении, об отсутствии долга было заявлено российской стороной 28 мая в ходе рабочей встречи в центральном офисе ОАО «Газпром» председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

Стороны обсудили ход выполнения Соглашения о развитии отношений в газовой сфере.

«Было отмечено, что ключевые пункты Соглашения в целом выполняются, просроченная текущая задолженность со стороны НАК «Нафтогаз Украины» на данный момент отсутствует», говорится в сообщении «Газпрома».

В сообщении отмечается, что стороны выразили готовность продолжить конструктивное взаимодействие и приступить к обсуждению условий долгосрочного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен центрально- и среднеазиатский газ в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». Поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» - ЗАО «УкрГаз-Энерго».

24 апреля Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать ООО «Газпром сбыт Украина» (100% принадлежит ОАО «Газпром») лицензию на поставки природного газа годовым объемом 7,5 млрд. куб. м сроком на пять лет.

По словам директора ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолия ПОДМЫШАЛЬСКОГО, компания планирует начать поставки газа промышленным потребителям с 1 мая текущего года. Газ компания будет закупать у НАК «Нафтогаз Украины» и затем реализовывать его промышленным предприятиям в соответствии с договоренностями, достигнутыми между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».