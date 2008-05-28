Ющенко агитировал канадских бизнесменов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает канадских бизнесменов инвестировать в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал, выступая в среду на бизнес-форуме “Перспективы украинско–канадского сотрудничества после вступления Украины в ВТО” в Торонто.

По его словам, переполненный зал на бизнес-форуме свидетельствует о заинтересованности канадского бизнеса в нашей стране. Он рассказал о международной политике Украины и экономической ситуации.

Он снова подтвердил стремление Украины к полной интеграции в евроатлантические структуры. “Мы идем этим путем”, - сказал Президент, заметив, что еще три года назад никто не воспринимал серьезно наше государство, а сегодня - это страна с рыночной экономикой, член ВТО. В.Ющенко рассказал также о сегодняшнем интенсивном диалоге между Украиной и ЕС в том числе и о создании зоны свободной торговли.

Коснулся глава украинского государства и необходимости упрощения визового режима для украинцев. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся достичь соответствующих договоренностей, особенно по украинской молодежи, бизнесу и т.п.

Говоря об экономической ситуации в Украине, В.Ющенко отметил, что сегодня Украина достигла новой серьезной культуры макроэкономической стабильности. По словам, Президента, в стране осуществляется эффективное управление бюджета, обеспечивается стабильность денег, стабильность торгового баланса, платежного баланса. “Если мы говорим об общеэкономической стабильности – она в Украине присутствует”, - сказал Президент, выразив надежду, что эта тенденция будет сохранена. В.Ющенко назвал украинскую экономику феноменом.

В то же время, он рассказал, что сегодня как экономист не понимает политику правительства в сфере запрета экспорта, особенно, в сельскохозяйственной отрасли. “Принимается решение приостановить продажу (экспорт), чтобы остановить цены. Коммунисты это делали 75 лет и привели к тому, что нам нужно было в конце этого бесславного пути формировать продовольственную программу Советского Союза, чтобы через импорт зерна кормить свой народ”, - сказал он. Президент отметил, что из-за популизма многое теряет Украина.

“Я это говорю не для того, чтобы кого-то испугать, мы знаем эту проблему и мы ее вылечим. Сделаем нормальный рынок земли, продуктов, интегрируемся в международный рынок, и нам нужны ваши инвестиции”, - сказал Президент.

Также он призвал канадский бизнес вкладывать инвестиции в подготовку Украины к Евро-2012.