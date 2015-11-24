В декабре на кураховском направлении откроется один из самых крупных КПП

Планируется, что это будет один из самых крупных контрольно-пропускных пунктов, передает "Донбасс SOS" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что его пропускная способность составит до 8 тыс. человек и около 2,5 тыс. транспортных средств в сутки.

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Пограничники обещают, что на новом пункте пропуска будут учтены все проблемные моменты, которые есть на других блокпостах.

"Мы ожидаем после открытия нового КПВВ существенного снижения той нагрузки, которая существует сегодня на пересечении линии разграничения в данном направлении. Прежде всего, спадет напряжение на "Зайцево" и "Новотроицком", - отметили пограничники.

Ранее, 12 ноября, УНИАН сообщал, что у КПВВ на линии разграничения выстроились очереди из автомобилей.

"На КПВВ "Зайцево" уже ожидали на оформление около 200 транспортных средств, следующих на въезд с неконтролируемой территории, и 450 – на выезд. На КПВВ "Георгиевка" транспортных средств 280 на выезд, а на въезд нет", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы.