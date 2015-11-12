У КПВВ на линии разграничения выстроились очереди из автомобилей – Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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"По состоянию на утро сегодняшнего дня на КПВВ "Зайцевое" уже ожидали на оформление около 200 транспортных средств, следующих на въезд с неконтролируемой территории, и 450 – на выезд. На КПВВ "Георгиевка" транспортных средств 280 на выезд, а на въезд нет", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что на КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутове" обстановка спокойнее: 60 машин на въезд и 40 на выезд и 60 на въезд и 15 на выезд соответственно.

По итогам минувших суток через контрольные пункты прошли такое количество лиц и транспортных средств: КПВВ "Зайцево" - 7964 лиц и 1242 транспортных средств; КПВВ "Георгиевка" - 3021 человек и 875 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" - 2803 лиц и 1109 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" - 1162 человек и 254 транспортных средств; КПВВ "Станично-Луганское" - 1953 человек.

Добавим, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский 10 ноября сообщил, что из-за интенсификации обстрелов на линии разграничения вопрос открытия новых пунктов пропуска на Донетчине снимается с повестки дня.