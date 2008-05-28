В Киеве задержан криминальный авторитет Гуга

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве на центральном столичном автовокзале задержали гражданина Грузии Глонти СЕРГО (1971 г.р.), в криминальных кругах известного как «вор в законе» по прозвищу «Гуга».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, он был неоднократно судим и жил временно в Одессе, имеет широкий круг связей среди организованных преступных группировок этнического происхождения и «воров в законе».

Как установили оперативники УБОП, «Гуга» прибыл в Украину с целью распределения сфер преступного влияния на территории государства. Ему нужно было наладить тесные отношения с организованными преступными группировками этнического происхождения, «ворами в законе» для дальнейшего влияния на криминогенную ситуацию в г. Киеве и на территории Украины, утверждают в ГУБОП.

Сейчас решается вопрос о депортации его в Республику Грузия.