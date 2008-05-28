Блок Черновецкого намерен контролировать горрайоны в Киеве

Блок Леонида Черновецкого намерен контролировать районные органы власти Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил действующий мэр Киева, председатель городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, во время избирательной кампании у его команды появилось много новых идей.

В то же время ответственность за реализацию этих идей и за жизнь населения столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ готов взять на себя.

Он сообщил, что, поскольку по результатам выборов 25 мая фракция блока его имени в новом Киевсовете увеличилась, принято решение, что за каждым районом Киева будут закреплены определенные депутаты от его блока.

«Я буду продолжать централизацию власти и хочу отвечать за жизнь каждого киевлянина самостоятельно. Я не доверяю районным властям и не доверяю многим из тех, кто продолжает оставаться со мной, и навязан мне политическими силами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.