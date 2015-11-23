СБУ назвала центры, где ведется подготовка диверсантов для терактов на объектах энергетики и инфраструктуры

Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Николай Ищенко сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

«Службой безопасности принимаются все меры для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на территории Херсонской области в связи с событиями, которые сегодня обсуждаются», - отметил он.

«Мы получили достоверную информацию, что центры подготовки диверсионно-разведывательных групп, действующих на территории оккупированного Крыма и в так называемых «ДНР», «ЛНР» и Ростовской области России ведется подготовка специальных групп с целью совершения терактов на объектах энергетики, на автомобильных, транспортных магистралях в Херсонской и Николаевской областях», - добавил представитель СБУ.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что из-за повреждения линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно прекратила поставку электричества в два района Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для обеспечения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.