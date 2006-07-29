СБУ раскрыла подпольный переговорный пункт

Сотрудники облуправления СБУ в области выявили и пресекли деятельность группы предпринимателей, создавших в одном из научных заведений Одессы подпольный переговорный пункт, который предоставлял услуги междугородней и международной связи.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель пресс-центра облуправления СБУ в области Владимир РОМАНЕНКО, уточнив, что «стоимость услуг предоставляемых указанным пунктом не превышала стоимости, взимаемой операторами связи за городские разговоры».

В результате проверки, добавил В.РОМАНЕНКО, изъято не сертифицированное оборудование, при помощи которого предоставлялись услуги связи.

По заключению Одесского филиала Центра «Укрчастотнадзор», предпринимателями осуществлялась противоправная деятельность по несанкционированному доступу в работу сетей электросвязи, что привело нарушению установленного порядка маршрутирования информации и нанесению существенного вреда интересам государства. Сейчас устанавливаются размеры нанесенного ущерба.

Проводятся доследственные действия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК Украины (несанкционированный доступ в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).