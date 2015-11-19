В АП прокомментировали информацию о якобы запрете выезжать мужчинам за границу

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет Украинская правда.

"Некоторые СМИ распространяют лживую и провокационную информацию, что якобы планируется ввести запрет на выезд за границу мужчинам –гражданам Украины в возрасте до 45 лет. Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул он.

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Мотузяник напомнил, что согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", гражданин имеет право выехать из Украины, кроме случаев, предусмотренных этим законом – отбывание наказания, наличие алиментных обязательств, домашний арест и так далее.