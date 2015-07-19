Ряд СМИ распространил фейк об авиаударе по бойцам ПС, скрывающихся на Закарпатье

14:28, 19 июля 2015
Политика
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В качестве иллюстрации события используют фото, которые летом прошлого года растиражировали пропагандистские медиа РФ.

Авиаудар / mukachevo.net

Тогда пропаганда Кремля рассказывала об обстрелах Луганска со стороны украинской армии, сообщает mukachevo.net.

Теперь СМИ Закарпатья, приводя фото в качестве доказательства, рассказывают, что «около 20:00 вблизи Большого Березного и Заброди вертолет Ми-8, который оборудован установками для запуска реактивных снарядов, десантировал группу бойцов. Впоследствии по позициям «правосекторовцев», которые прячутся в лесу, нанесли удар с воздуха».

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При этом стоит отметить, что речь идет о маргинальных СМИ, но непонятно, с какой целью используется данная информация. Однако смотря на то, что медиа намеренно подобрали кадры с горной местностью, которая похожа на гору Яворник, под которой сейчас объединили основные силы, но это выглядит так, что они сознательно распространяют провокационную ложь.

Более того, даже есть видео, с которого, очевидно, и делали фотоскрины. Видео датировано 1 июля 2014 года.

Стоит отметить, что никакого официального подтверждения применения авиаударов до сих пор не найдено. Во всех ведомствах, а также местные жители называют это чушью.
В свою очередь источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что вертолеты там действительно были, но они не наносили удары, а использовались для заброски поисковых групп.

Напомним, в Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек,погибли по меньшей мере двое. Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды. По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, задержаны 4.

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