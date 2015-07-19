Ряд СМИ распространил фейк об авиаударе по бойцам ПС, скрывающихся на Закарпатье

Тогда пропаганда Кремля рассказывала об обстрелах Луганска со стороны украинской армии, сообщает mukachevo.net.

Теперь СМИ Закарпатья, приводя фото в качестве доказательства, рассказывают, что «около 20:00 вблизи Большого Березного и Заброди вертолет Ми-8, который оборудован установками для запуска реактивных снарядов, десантировал группу бойцов. Впоследствии по позициям «правосекторовцев», которые прячутся в лесу, нанесли удар с воздуха».

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При этом стоит отметить, что речь идет о маргинальных СМИ, но непонятно, с какой целью используется данная информация. Однако смотря на то, что медиа намеренно подобрали кадры с горной местностью, которая похожа на гору Яворник, под которой сейчас объединили основные силы, но это выглядит так, что они сознательно распространяют провокационную ложь.

Более того, даже есть видео, с которого, очевидно, и делали фотоскрины. Видео датировано 1 июля 2014 года.

Стоит отметить, что никакого официального подтверждения применения авиаударов до сих пор не найдено. Во всех ведомствах, а также местные жители называют это чушью.

В свою очередь источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что вертолеты там действительно были, но они не наносили удары, а использовались для заброски поисковых групп.