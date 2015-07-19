Ряд СМИ распространил фейк об авиаударе по бойцам ПС, скрывающихся на Закарпатье
В качестве иллюстрации события используют фото, которые летом прошлого года растиражировали пропагандистские медиа РФ.
Тогда пропаганда Кремля рассказывала об обстрелах Луганска со стороны украинской армии, сообщает mukachevo.net.
Теперь СМИ Закарпатья, приводя фото в качестве доказательства, рассказывают, что «около 20:00 вблизи Большого Березного и Заброди вертолет Ми-8, который оборудован установками для запуска реактивных снарядов, десантировал группу бойцов. Впоследствии по позициям «правосекторовцев», которые прячутся в лесу, нанесли удар с воздуха».
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При этом стоит отметить, что речь идет о маргинальных СМИ, но непонятно, с какой целью используется данная информация. Однако смотря на то, что медиа намеренно подобрали кадры с горной местностью, которая похожа на гору Яворник, под которой сейчас объединили основные силы, но это выглядит так, что они сознательно распространяют провокационную ложь.
Более того, даже есть видео, с которого, очевидно, и делали фотоскрины. Видео датировано 1 июля 2014 года.
Напомним, в Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.
По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек,погибли по меньшей мере двое. Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.
Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды. По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, задержаны 4.