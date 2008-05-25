Киевский избирком пытается собрать данные из районных комиссий

По состоянию на 20.00 явка избирателей по данным из 9 районов столицы составляла около 45,26%.

Как передает корреспондент УНИАН, к этому часу в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию полную информацию о явке избирателей на 20.00 предоставили такие районы: Голосеевский – 50,68%; Дарницкий – 46,62%, Днепровский – 48,77%, Оболонский – 51,09%, Печерский – 51,16%, Подольский – 54,62%, Святошинский – 51,19%, Соломенский – 49,12% и Шевченковский – 49,84%.

Деснянский район предоставил данные частично по участкам: явка избирателей пока составляет 13,02%.

По оперативным данным, которые обнародовала председатель теризбиркома в прямом эфире ТРК «Киев», явка избирателей в Киеве на 20.00 составляла 48,23%.

Как сообщал УНИАН, теризбирком ожидает явку чуть больше 50%.