В Украину прибыли американские контрбатарейные радары (фото)
16:11, 14 ноября 2015Общество
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Контрбатарейные радары США прибыли в Украину.
Контрбатарейные радары США уже в Украине / twitter.com/GeoffPyatt
Об этом сообщает посол США в Украине Джеффри Пайетт в Twitter.
По его словам, радары прибыли во Львов.
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Стоит отметить, что количество радаров не называется.
Напомним, Порошенко сообщал, что США передадут Украине военные радары уже в середине ноября.
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