В Украину прибыли американские контрбатарейные радары (фото)

Об этом сообщает посол США в Украине Джеффри Пайетт в Twitter.

По его словам, радары прибыли во Львов.

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Стоит отметить, что количество радаров не называется.

Напомним, Порошенко сообщал, что США передадут Украине военные радары уже в середине ноября.